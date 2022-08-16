Президент РФ подписал Указ об установлении звания «Мать-героиня» для матери, родившей и воспитавшей 10 и более детей

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Матери-героине выплачивается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей. Обязательное условие — мать и дети должны быть гражданами России.

В указе также отмечается, что при награждении медалью «Родительская слава», которая даётся за воспитание четырёх и более детей, одному из родителей выплачивается единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей.

Звание «Мать-героиня» и соответствующий орден были учреждены в 1944 году указом президиума Верховного Совета СССР. Ими отмечали женщин, родивших и воспитавших десять и более детей. После распада союза звание уже не присваивалось.