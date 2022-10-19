Президент РФ подписал указ, согласно которому в четырёх новых регионах страны вводится военное положение

Речь о Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, с 30 сентября принятых в состав России.

Позже решение Владимира Путина поддержал и Совет Федерации. Кроме этого, Владимир Владимирович наделил дополнительными полномочиями всех глав регионов и поручил усилить меры безопасности на стратегически важных предприятиях.

В связи с введением военного положения на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Президент России Владимир Путин издал новый указ, расширяющий полномочия глав всех регионов.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации: «Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов. Поддержания общественного порядка».

Как отметил глава государства, в каждом регионе, ситуация разная и круг задач, которые предстоит решать главам, также отличается. Всё зависит от обстановки в конкретном субъекте.

Мурманская область попала в список областей, в которых Владимир Путин ввёл режим «базовой готовности». В рамках этого режима губернаторы получают полномочия по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера и по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

«На территории Мурманской области власти не вводят никаких ограничений для обычной жизни», - сообщил глава региона Андрей Чибис у себя в телеграмм-канале. Органы правопорядка, специальные службы и все органы власти делают все необходимое для безопасности области».

В России будет создан специальный координационный совет под руководством премьера Михаила Мишустина, а мэр Москвы Сергей Собянин будет координировать регионы и федеральный центр в создании штабов теробороны.

Также президент подписал поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размер выплат мобилизованным.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации: «Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава».

Будет предусмотрено несколько уровней реагирования на риски в сфере безопасности. Как отметил президент, нужно быть всегда в контакте с людьми, предприятиями, трудовыми коллективами.