Президент РФ подписал закон, которым увеличиваются административные штрафы до 2 млн рублей за продажу детям табачной продукции, вейпов и кальянов

Также президент подписал закон об изменениях в статью о продаже детям опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.

В соответствии с новым законом, за продажу детям табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции, сырья для их изготовления, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащих веществ предусмотрен штраф: для граждан – от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей и от 1,5 млн до двух миллионов – для юридических лиц.

Кроме того, закон предусматривает увеличение штрафа за оптовую или розничную продажу насвая и снюса; за производство алкогольной продукции либо производство, ввод в оборот табачных изделий и никотинсодержащей продукции без соответствующей маркировки.

Также президент подписал закон об изменениях в статью о продаже детям опасных газосодержащих товаров бытового назначения, в том числе баллончиков со сжиженным газом для заправки зажигалок.