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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.08.19 19:30

Президент РФ принял в Кремле врио губернатора Мурманской области

Сегодня состоялась рабочая встреча с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом, на которой обсуждались социально-экономическая ситуация в регионе, вопросы повышения качества жизни в закрытых административно-территориальных образованиях, формирование в Мурманске научно-образовательного центра.

Президент России Владимир Путин во время встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом поддержал инициативы главы региона  по запуску инновационных проектов, призванных обеспечить прорывное развитие региона.

Одним из предложений стала идея врио губернатора создать на берегу Кольского залива Заполярного арктического научно-образовательного центра мирового уровня, полностью настроенного под потребности научного, исследовательского, промышленного и оборонного освоения Арктики.

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