Президент РФ увеличил штатную численность Вооруженных сил страны

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно документу, численность армии составит почти 2 миллиона 400 тысяч человек, из них около половины - военнослужащие.

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, численность армии составит почти 2 миллиона 400 тысяч человек, из них около половины - военнослужащие.

До сих пор в рядах вооруженных сил числилось чуть больше одного миллиона девятисот тысяч единиц. Правительству поручено предусмотреть выделение Минобороны средств из бюджета.

В прошлый раз численность российской армии менялась в ноябре 2017 года. Кроме кадровых военнослужащих в российской армии числится также гражданский персонал, который выполняет вспомогательные функции. К таким сотрудникам относятся повара, водители, психологи, медработники и представители других профессий.

Новый указ вступает в силу с 1 января 2023 года.