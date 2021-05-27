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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.21 19:30

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку

43 новых случая заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 4 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+16), Кольском районе (+6) и Североморске (+5).

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил журналистам, что почти 17 млн россиян получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Накануне Президент РФ Владимир Путин призвал россиян сделать прививку. Он отметил, что российские вакцины от COVID-19 — надёжные и безопасные. При этом глава государства заявил, что вводить обязательную вакцинацию нельзя. По его мнению, граждане должны сами осознать эту необходимость и понять, если они не сделают прививку, то могут столкнуться с серьёзной и даже смертельной опасностью. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе.

В стране зарегистрированы уже четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщают «Известия».

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