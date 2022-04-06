Президент России подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке

Приём заявлений на новую выплату семьям с низким доходом на детей от 8 до 17 лет стартует 1 мая, но назначать пособие будут с 1 апреля. То есть, подав заявление, северяне получат сумму сразу за два месяца, при условии, что в апреле ребёнку уже исполнилось 8 лет.

Важное условие для получения социальной помощи - размер среднедушевого дохода семьи – он не должен превышать сумму прожиточного минимума на человека в регионе. На данный момент выплату могут оформить только одинокие родители.

Марина Гаврилычева, начальник управления установления социальных выплат ОПФР по Мурманской области: «Базовый размер выплаты равен половине величине прожиточного минимума на ребёнка в субъекте. В Мурманской области это 9810 рублей. В случае, если с установленной ежемесячной выплатой среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, то выплата устанавливается в повышенном размере – 75% от величины прожиточного минимума на ребёнка. В Мурманской области это 14715 рублей. В случае, если с установленной выплатой в повышенном размере среднедушевой доход семьи снова не превышает величину прожиточного минимума, выплата устанавливается в размере 100% прожиточного минимума на ребёнка - это 19620 рублей».