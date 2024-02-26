Президент России подписал закон, согласно которому с 1 марта 2025 года граждане смогут устанавливать самозапрет на выдачу им кредитов

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает запрет на заключение договоров потребительского займа с кредитными и микрофинансовыми организациями. При этом ограничение не будет распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки.

Документ был разработан в целях борьбы с мошенничеством. Для установления или снятия запрета нужно будет подать во все квалифицированные бюро кредитных историй заявление через МФЦ или портал «Госуслуги».