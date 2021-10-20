Президент России Владимир Путин одобрил предложение объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими

«Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии. И в этой связи с учётом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками зарплаты в период с 30 октября по 7 ноября включительно», - заявил он на совещании с членами правительства РФ.

Кроме того, Путин согласился дать регионам право установить дополнительные нерабочие дни для борьбы с ковидом. Глава государства призвал субъекты при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября.