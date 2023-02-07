Президент России Владимир Путин отметил важность развития Мурманского транспортного узла

В рамках рабочей встречи с генеральным директором «РЖД» Олегом Белозёровым Президент России подчеркнул важность данного проекта: «Там очень много вопросов решается – и потому, что это выход в океан практически, перегрузка на корабли, на суда, и решение экологических вопросов тоже очень важно для города».

Напомним, правительством России принято решение о выделении более чем 37 млрд рублей для комплексного развития Мурманского транспортного узла.

В рамках рабочей встречи с генеральным директором «РЖД» Олегом Белозёровым Президент России подчеркнул важность данного проекта: «Там очень много вопросов решается – и потому, что это выход в океан практически, перегрузка на корабли, на суда, и решение экологических вопросов тоже очень важно для города».

«Ранее Владимир Владимирович отмечал важность ускоренного создания МТУ. Получив федеральную поддержку, мы активизировали процесс его строительства. Якорный элемент МТУ — порт «Лавна» уже построен на 57%. Буквально несколько недель назад я посещал объект. Работы идут ударными темпами. На площадке трудится больше 1000 человек и 230 единиц техники», — отметил Андрей Чибис.