Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными

По мнению экспертов, это может сдержать распространение пандемии и сделает эпидемический прогноз более стабильным. Дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными.

Пандемия, конечно, сбавила обороты, по крайней мере, в нашем регионе, но никуда она не исчезла. А вот помогут ли майские выходные преломить ситуацию, увидим уже скоро.

Пока же за сутки в Мурманской области выявлено 20 новых случаев заболевания CoViD-19. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+13), Печенгском районе (+3) и Апатитах (+2).