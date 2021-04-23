День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.21 19:30
Президент России Владимир Путин поддержал идею главы Роспотребнадзора Анны Поповой сделать майские праздники непрерывными
По мнению экспертов, это может сдержать распространение пандемии и сделает эпидемический прогноз более стабильным. Дни с 1 по 10 мая будут объявлены выходными.
Пандемия, конечно, сбавила обороты, по крайней мере, в нашем регионе, но никуда она не исчезла. А вот помогут ли майские выходные преломить ситуацию, увидим уже скоро.
Пока же за сутки в Мурманской области выявлено 20 новых случаев заболевания CoViD-19. Три человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+13), Печенгском районе (+3) и Апатитах (+2).
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