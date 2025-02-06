День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.25 19:30
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении нового состава президиума Госсовета
В обновленном списке 26 человек.
В состав теперь включены премьер-министр Михаил Мишустин, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, помощник президента Максим Орешкин, начальник управления президента по вопросам Госсовета Владимир Симоненко.
Как и в прошлом году губернатор Мурманской области Андрей Чибис также находится в составе Госсовета.
Оказались исключены вице-премьер Юрий Трутнев, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и глава города Мурманска Юрий Сердечкин.
Также состав покинули губернаторы Амурской, Белгородской, Кировской, Курганской областей и Краснодарского края.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
VADIM UZLOV
03.02.25 16:48
Невозможно дозвониться.....Поувольняйте бюрократов( разберитесь в безобразии)!
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Д.О. Вернер
29.01.25 14:19
Чёрт поДери! "Этот закон нарушает..." Простите, а вы все где были в августе 91? На дворе капитализм, а вы ещё не перестроились...
Марина
26.01.25 16:55
Данный закон нарушает Конституцию и права граждан РФ. У многих нет банковских карт или в силу причин пожилые, больные, долги, нет работы. Многие ни в чем не повинные люди остались в опасности и изоляц
-Скоро в эфире23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)00:15«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За два месяца больше 21 тысячи жителей Мурманской области погасили долг за капремонт без пени-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 2,25 рубля, доллар потерял почти 1,15 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС может достигнуть максимума возможной выработки в ближайшие 3−4 года - директор КАЭС подвёл итоги работы предприятия-PRO ЖКХ (18+)На Северном флоте утверждён план капитального ремонта объектов коммунального назначения-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале