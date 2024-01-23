Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определяет меры поддержки для них

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трёх и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», - говорится в указе.

Как следует из документа, соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребёнком возраста 18 лет или 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.

Поддержка - это пособия и выплаты, помощь в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Кроме того, многодетным родителям предоставляется право на получение дополнительного профессионального образования, а многодетным матерям - на досрочное назначение страховой пенсии.

В документе так же определяется перечень мер, которые рекомендуется установить главам субъектов. Среди них - бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарствами по рецептам, бесплатный проезд в общественном транспорте для учащихся, предоставление им бесплатного питания в школах, а также формы и спортивной одежды, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков, обеспеченных необходимой инфраструктурой.

Ранее в России не было единого подхода к определению статуса многодетной семьи, он не закреплялся законодательно. Регионы были вправе самостоятельно определять критерии.