Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации
По словам министра обороны Сергея Шойгу такая мера необходима для контроля линии соприкосновения.
Выступления Владимир Путина ждали ещё вечером 20 сентября, но глава государства обратился к населению утром 21-го. Слова о частичной мобилизации после объявления референдума о присоединении к России в Донецкой и Луганской республиках не выглядели чем-то ошарашивающими. Глава государства пояснил необходимость такой меры.
Частичная мобилизация коснётся прежде всего резервистов, тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или необходимые военные специальности.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Ни о какой мобилизации студентов и речи не идёт. Те, кто служат по призыву не подлежат мобилизации».
Призванные по мобилизации граждане получат статус военнослужащих по контракту и такое же жалование. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом в рады вооруженных сил призовут около 300 тысяч человек, это всего лишь один процент от резерва.
В Мурманске и в других регионах нашей страны созданы призывные комиссии по частичной мобилизации. Нашу комиссию возглавил губернатор Андрей Чибис.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это необходимое решение для того, чтобы обеспечить защиту, суверенитет и безопасность нашего государства… Все поставленные президентом задачи будут успешно выполнены».
Напомним, ранее Госдума приняла поправки, которые вводят в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Они предусматривают наказание за мародерство и сдачу в плен, ужесточается наказание за самовольное оставление военной части в период мобилизации и военного положения, а также за отказ от исполнения приказа.