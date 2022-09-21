Губернатор Андрей Чибис об обращении Владимира Путина: в Мурманской области все поставленные президентом задачи будут успешно выполненыНа мурманском Южном склоне пройдёт самый северный забег в гору «Arctic Top Run»
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.22 19:30

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации

Выступления Владимир Путина ждали ещё вечером 20 сентября, но глава государства обратился к населению утром 21-го. Слова о частичной мобилизации после объявления референдума о присоединении к России в Донецкой и Луганской республиках не выглядели чем-то ошарашивающими. Глава государства пояснил необходимость такой меры.

По словам министра обороны Сергея Шойгу такая мера необходима для контроля линии соприкосновения.

Выступления Владимир Путина ждали ещё вечером 20 сентября, но глава государства обратился к населению утром 21-го. Слова о частичной мобилизации после объявления референдума о присоединении к России в Донецкой и Луганской республиках не выглядели чем-то ошарашивающими. Глава государства пояснил необходимость такой меры.

Частичная мобилизация коснётся прежде всего резервистов, тех, кто уже служил в армии, имеет боевой опыт или необходимые военные специальности.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ: «Ни о какой мобилизации студентов и речи не идёт.  Те, кто служат по призыву не подлежат мобилизации».

Призванные по мобилизации граждане получат статус военнослужащих по контракту и такое же жалование. По словам министра обороны Сергея Шойгу, таким образом в рады вооруженных сил призовут около 300 тысяч человек, это всего лишь один процент от резерва.

В Мурманске и в других регионах нашей страны созданы призывные комиссии по частичной мобилизации. Нашу комиссию возглавил губернатор Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это необходимое решение для того, чтобы обеспечить защиту, суверенитет и безопасность нашего государства… Все поставленные президентом задачи будут успешно выполнены».

Напомним, ранее Госдума приняла поправки, которые вводят в Уголовный кодекс понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Они предусматривают наказание за мародерство и сдачу в плен, ужесточается наказание за самовольное оставление военной части в период мобилизации и военного положения, а также за отказ от исполнения приказа.

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