Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу

Документ опубликован на сайте Кремля.

С октября по декабрь планируется призвать 132 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Прошлой осенью было призвано примерно такое же количество новобранцев. Что касается Северного флота, то его ряды в прошлую весеннюю кампанию пополнили более 700 призывников, всего же в области призвали около 2 тысяч молодых людей. Одной из важных составляющих стало комплектование научно-производственных и научных рот. Был организован персональный отбор наиболее талантливых ребят, склонных к такой работе.