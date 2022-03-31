Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в Вооруженные силы призовут 134500 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Сам призыв будет проходить в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года.

Отмечается, что в этом году число новобранцев меньше, чем было в прошлом. Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Чуть ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил, что граждане России, отправленные весной на срочную военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут, а все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.