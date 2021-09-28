Президент России Владимир Путин поручил обновить систему преподавания истории

Соответствующий документ опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства поручил до 1 декабря доложить, как организована работа по комплексному обновлению системы преподавания истории в школах. В директиве говорится о том, что необходимо предусмотреть сочетание разных форм урочной и внеурочной деятельности, развить навыки работы с архивами, а также расширить применение интерактивных и мультимедийных технологий.

Владимир Путин предложил проводить конкурс «Учитель года России» в формате телевизионного шоу и использовать при этом современные зрелищные креативные подходы. Водить такую практику планируют уже в 2022 году.