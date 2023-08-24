Президент России Владимир Путин поручил правительству установить ставку в 2% для молодых семей, приобретающих жильё в Арктической зоне

Этот поручение распространяет для этих территорий условия программы «Дальневосточная ипотека», сообщают «Известия». Распоряжение должно быть приведено в исполнение до 1 ноября 2023 года.

Распространение условий льготной ипотеки на Арктическую зону Владимир Путин анонсировал ещё в июле в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. Тогда же президент указал на то, что Арктическая зона стратегически важна для России с точки зрения обороны и безопасности.

По прогнозу генерального директора компании «ДОМ.РФ», Виталия Мутко, новой мерой поддержки будут ежегодно пользоваться от 5 до 10 тысяч семей. Предполагается, что программа будет действовать до 2030 года.

Отметим, что среди условий кредитования – покупка жилья на первичном рынке, что делает её для Мурманской области мнее актуальной.