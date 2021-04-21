25 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 2 человека умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+14), Североморске (+4) и Мончегорске (+3).

Одним из способов борьбы с пандемией специалисты называют вакцинацию. Президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции.

Напомним, недавно глава государства и сам прошёл процедуру.

«Ещё раз обращаюсь к гражданам России. Дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб», — подчеркнул глава государства во время ежегодного Послания Федеральному Собранию.

Путин указал на то, что у всех граждан должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса.

Напомним, масштабная вакцинация от COVID-19 стартовала в январе.