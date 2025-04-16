Президент России Владимир Путин провёл по видеосвязи заседание президиума Госсовета

В его работе принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Встреча была посвящена развитию инфраструктуры для жизни россиян.

На заседании под руководством президента участники рассмотрели вопросы, которые касались улучшения жилищных условий людей, обновления муниципальной инфраструктуры и общественных пространств, повышения качества услуг в сфере ЖКХ, развития дорожной сети и работы общественного транспорта.

«В нашей повестке – вопросы реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Речь идёт о дальнейшем развитии и обустройстве огромного пространства нашей страны, о создании современной, комфортной, безопасной и удобной среды во всех регионах и муниципалитетах», - отметил Владимир Путин, открывая заседание президиума Госсовета.

Также на заседании обсуждали механизмы реализации мастер-планов развития опорных населённых пунктов. Глава государства отметил, что они должны соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий: «В субъектах Федерации уже приступили к составлению мастер-планов, однако у этого документа пока нет чёткого правового статуса. Работа над соответствующим законопроектом ведётся, но затягивать её нельзя. При этом надо, наконец, внести ясность: как мастер-планы будут соотноситься с генеральными и комплексными планами развития территорий», - отметил Президент РФ.

Недавно на Международном арктическом форуме в Мурманске уже обсуждалась данная тема. На пленарном заседании Владимир Путин поддержал ряд инициатив, выдвинутых губернатором Андреем Чибисом. В их числе – ускорение принятия графика реализации арктических мастер-планов, необходимость увеличения мощности Мурманского транспортного узла, и газификации Заполярья до 2030 года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Весь этот набор решений позволяет нам активно двигаться вперёд. Во-первых, чёткое указание утвердить чёткий план мероприятий на основе арктических мастер-планов и поддержать финансирование объектов из федерального бюджета. Второе – продление программы реновации ЗАТО с федеральным финансированием до 2030 года включительно. Третье – специальный дополнительный план мероприятий по расселению из аварийного фонда в арктических городах. А также набор мероприятий, связанных и с «Арктической ипотекой», и с распространением доступного арендного жилья».

В Мурманской области развитие инфраструктуры ведётся в рамках национальных проектов, плана «На Севере – жить!», а также программы реновации ЗАТО.