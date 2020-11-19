Президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства по вопросам борьбы с коронавирусом в стране

Участники дискуссии рассмотрели наиболее острые проблемы, с которыми сталкиваются те или иные регионы.

«Ситуация складывается непросто», - этими словами Владимир Путин открыл заседание правительства, которое традиционно в последние месяцы проходит в формате видеоконференции. Первой с докладом выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет штаб по противодействию COVID-19.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики: «Наиболее критичная ситуация в 10 регионах, где занятость коек составляет более 90 процентов. В трёх регионах занято более 95% коечного фонда. Это Чувашская Республика, Орловская область и город Севастополь».

Вице-премьер отметила, что в тех регионах, где введены ограничительные меры и обеспечен строгий контроль за их исполнением, наблюдается стабилизация ситуации. И всё же без поддержки государства не обойтись.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики: «Еженедельно и в рамках оперативного штаба и в рамках селекторных совещаний, поездок в регионы, которые проводит Министерство здравоохранения, конечно, эта работа ведётся. Более того, 10 миллиардов рублей, которые мы дали, мы же им разрешили использовать и на развертывание коечного фонда, оснащение этого коечного фонда соответствующим оборудованием».

Зашла речь на совещании и о массовой вакцинации. Сейчас начались пострегистрационные испытания препарата от Центра «Вектор». Наращивают объёмы поставок в регионы «Спутника ВИ». А те, кто уже заразился, должны иметь доступ к бесплатным лекарствам от ковида, отметил глава государства: «В каждом регионе, независимо от количества больных, доступ к бесплатным лекарствам должен быть финансово обеспечен», отметил глава государства.

Ещё один важный аспект – диагностика. Со вчерашнего дня по рекомендации Минздрава результат ПЦР-исследования должен быть готов в течение 48 часов после передачи анализа в лабораторию. Но Владимир Путин призвал сократить и этот срок: «Норматив проведения тестирования - не позднее 48 часов - это тоже долго. 48 часов - это двое суток, за это время, если человек болен, он же общается с коллегами по работе, с членами семьи».

Как было отмечено во время совещания, в больницах, поликлиниках и на дому помощь пациентам сейчас оказывают более полумиллиона медработников. Серьёзную поддержку им оказывают 55 тысяч студентов медицинских колледжей и вузов. Они должны получать ежемесячные доплаты от 7 до 10 тысяч. На эти цели регионы РФ получат дополнительные выплаты.