Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в Арктике до 2035 года.

В указе главы государства определены важные направления и интересы России в Арктической зоне – это обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения в этом регионе, развитие ресурсной базы, охрана окружающей среды, защита коренных малочисленных народов Крайнего Севера.

В документе также отмечается необходимость развития Северного морского пути и обеспечение военной безопасности - главная задача улучшать систему комплексного контроля за воздушной, надводной и подводной обстановкой. Такие меры – реакция на вызовы национальной безопасности и наращивание иностранного военного присутствия в Арктике, а также дискредитация деятельности России.