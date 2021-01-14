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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.01.21 19:30

Президент страны дал старт массовой вакцинации россиян от коронавируса

Владимир Путин провёл совещание с членами кабинета министров. Первым и, пожалуй, главным заявлением президента на деловой встрече стало поручение начать массовую вакцинацию россиян.

Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса. Для этого необходимо подготовить инфраструктуру и график вакцинации.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к массовой прививочной кампании с 18 января.

Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства РФ: «Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе-феврале и так дальше следующего года».

Напомним, вакцинация россиян препаратом «Спутник V» стартовала в декабре 2020 года. Как сообщили разработчики, первый и второй этапы испытаний доказали эффективность и безопасность. Сейчас препарат проходит третью фазу исследований на добровольцах.

«Вакцина российская, а это совершенно уже очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас практика показывает, — она, я думаю, вообще самая лучшая в мире. Никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют. Это безусловный успех наших учёных. Но нам нужно понять, как это будет действовать в условиях множественности штаммов», - отметил глава государства.

Отойдя от темы коронавируса, президент заявил, что в ближайшее время необходимо усилить внимание к развитию транспортной инфраструктуры в России. Кроме того, по словам Путина, важно правильно вести работу с бизнесом. Плановые проверки предпринимателей должны быть минимальными и связаны с предотвращением рисков для людей и окружающей среды.

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