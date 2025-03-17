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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.03.25 19:30

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного форума «Арктика – территория диалога»

Он отметил, что форум впервые проходит в Мурманске.

Спикерами Арктического форума станут главы регионов и федеральные министры. На официальном сайте опубликована полная деловая программа с указанием участников сессий.

 Среди спикеров - министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков; советник Президента РФ и специальный представитель Президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта, заместитель председателя Морской коллегии Игорь Левитин; гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев; губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, гендиректор Китайской транспортно-экспедиционной компании Кэ Цзинь, заместитель руководителя администрации Президента России Максим Орешкин; генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николай Запрягаев; председатель правления и член совета директоров «НОВАТЭК» Леонид Михельсон и многие другие.

В рамках деловой программы запланировано совместное заседание комиссий Госсовета по направлениям «Северный морской путь и Арктика», «Эффективная транспортная система», «Международная кооперация и экспорт», «Энергетика», «Технологическое лидерство» и «Молодежь и дети».

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