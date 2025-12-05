Президент Владимир Путин подписал указ о безвизовом порядке взаимных поездок граждан Российской Федерации и Китайской Народной Республики

По 14 сентября следующего года жители Поднебесной могут приезжать в нашу страну без виз до 30 дней в рамках туризма, деловых и гостевых визитов. Это решение – мощный стимул и для развития отдыха в Мурманской области.

Теперь для въезда в Россию китайцам достаточно иметь загранпаспорт. В новых условиях открыть для себя Заполярье смогут ещё больше граждан из КНР.

По словам министра туризма и предпринимательства Мурманской области Марты Говор, регион к этому готов. Более 200 средств размещения разного уровня комфорта, десятки программ – от охоты за северным сиянием до саамских этнотуров и арктических сафари. Уже появляется навигация и меню не только на английском, но и на китайском языке.

Ключевое изменение – рост индивидуального туризма. Ведь без виз путешественники из Поднебесной смогут сами планировать маршруты, а не следовать жёстким спискам туроператоров. Это открывает новые перспективы для всего турбизнеса Кольского Заполярья.