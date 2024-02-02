Президент Владимир Путин принял участие в церемонии закрытия съезда «Движения Первых», в котором участвовали и представители Мурманской области

Событие состоялось на выставке-форуме «Россия» в Москве.

Глава государства вместе с «Первыми» поблагодарил родителей и наставников за их поддержку и помощь в реализации детских инициатив. В завершение своего выступления Владимир Путин исполнил Гимн Российской Федерации вместе с участниками съезда.

Нашу область на съезде представила молодёжь и их наставники из Мурманска, Гаджиево, Полярного, Апатитов, Мурмашей. Событие проходило с 30 января по 1 февраля.

Для участников и гостей на площадках ежедневно были доступны стратегические сессии, мастер-классы, панельные дискуссии, мотивационные встречи и экскурсии по павильонам выставки-форума «Россия».

Вместе со взрослыми «Первые» решали актуальные вопросы организации и определяли будущие направления работы «Движения».