Президент Владимир Путин присвоил 200-й отдельной мотострелковой Печенгской бригаде почётное наименование «Гвардейская»

Оно присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говориться в Указе Президента РФ.

Оно присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов», - говориться в Указе Президента РФ.

Напомним, соединение сформировано 1 декабря 1997 года. Гвардейскими принято называть элитные, заслуженные формирования разных родов войск России.

«Гордимся бойцами Северного флота и каждым, кто сейчас на передовой защищает Россию!», - прокомментировал присвоение глава региона Андрей Чибис.