Президент Владимир Путин провёл совещание с членами правительства России в формате видеоконференции

Основными темами стали развитие Арктической зоны и функционирование Трансарктического транспортного коридора. В мероприятии принял участие губернатор Мурманской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Андрей Чибис, который выступил с докладом.

В ходе совещания отмечено, что в Арктической зоне продолжают реализацию масштабных инвестиционных проектов и формирование устойчивой экономической базы развития макрорегиона. Отдельное внимание уделено развитию Северного морского пути и Трансарктического транспортного коридора (ТТК) как ключевых элементов национальной транспортной системы. Рассмотрены вопросы развития Арктической зоны России, а также реализации её транспортного и экономического потенциала.

Глава государства подчеркнул стратегическую значимость Арктики и обозначил приоритеты дальнейшей работы.

«Уже не раз отмечал особое, стратегическое значение этого региона для нашей страны, для отечественной экономики, для наращивания промышленного потенциала России, для обеспечения национальной безопасности и защиты нашего суверенитета, - сказал Владимир Путин. - Подчеркну растущую роль Арктики и в глобальном контексте, а именно для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей».

Глава Мурманской области Андрей Чибис доложил, что реализуются мастер-планы развития опорных населённых пунктов Арктики. Подготовлена новая арктическая стратегия, инструментом реализации которой должен стать комплексный проект развития Арктики и ТТК. Проект планируется представить в этом году. Также подготовлен и согласован план реновации ЗАТО до 2030 года.

Кроме того, губернатор представил предложения по дальнейшему развитию Арктики.