Президент Владимир Путин с рабочим визитом посетил Мурманск

В рамках Международного арктического форума он провёл пленарное заседание под девизом «На Севере – жить!». Помимо этого, у главы государства состоялся ряд важных встреч и осмотр важных объектов.

Начался визит главы России в Мурманск с возложения цветов к Вечному огню у памятника Защитникам Советского Заполярья.

Далее Владимир Путин отправился на пленарное заседание в рамках Международного арктического форума, где глава государства объявил о новых мерах поддержки развития арктических регионов и их жителей. Он акцентировал внимание на том, что мощности Мурманского транспортного узла необходимо увеличить в ближайшие годы не менее чем втрое.

- Интерес к этому проекту, и в целом к развитию транспорта и инфраструктуры Арктики, проявляют наши партнёры из Беларуси, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран. Это очень интересная с точки зрения бизнеса работа. В качестве ключевых логистических центров трансарктического коридора мы намерены создать крупные мультимодальные хабы, - заявил глава государства.

Также Владимир Путин напомнил о строгом выполнении планов по газификации Мурманской области. Её необходимо выполнить до 2030 года.

В рамках заседания были даны поручения правительству России и федеральным ведомствам по ускорению принятия графика реализации арктических мастер-планов, продления программы реновации ЗАТО на пять лет с ежегодным объёмом федеральной поддержки не менее 10 млрд рублей.

Владимир Путин предложил расширить и Дальневосточную программу: «Предлагаю расширить эту программу и на опорные населённые пункты Арктики, чтобы арендное жильё стало более доступным для тех, кто начинает свою трудовую карьеру в регионе, кто хочет здесь жить и работать. Программа должна начать действовать в Арктике уже в 2026 году».

Что касается доступности медицинских услуг на Севере, по словам главы государства, надо задействовать цифровые технологии, оснащать мобильные фельдшерские пункты инструментами искусственного интеллекта, которые позволяют дистанционно и на месте проводить диагностику здоровья, выявлять заболевания и давать рекомендации по их лечению.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Мурманск – динамично развивается и назвал его столицей русской Арктики.

После заседания Владимир Путин отправился на «Атомфлот», где в режиме видеосвязи он дал команду на спуск на воду нового атомного подводного крейсера «Пермь». Подлодка станет штатным носителем крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Также Президент России посетил атомный подводный крейсер «Архангельск», который построили на северодвинском предприятии для Северного флота. В настоящее время экипаж завершил базовую подготовку и готов к выполнению задач.

«С учётом мощи этого оружия, точности и скорости движения к цели его нужно отнести к системам, которые выполняют стратегические задачи, - отметил Владимир Владимирович. - Роль ВМФ в целом известна. Россия на протяжении веков является мощной державой. И ВМФ всё будем делать, чтобы поддерживать этот статус».

Владимир Путин ознакомился с работой Штаба морских операций, который обеспечивает безопасное судоходство на Северном морском пути. И вновь по видеосвязи Президент России пообщался с капитаном атомохода «Арктика» Александром Скрябиным.

Александр Скрябин, капитан атомного ледокола «Арктика»: «Владимир Владимирович, все мы – моряки ледокольного флота, судостроители Балтийского завода, грузоотправители - видим и чувствуем ваше непосредственное участие в развитии атомного флота, Северного морского пути и в целом Арктического региона. С уверенностью скажу, что универсальные атомные ледоколы – отличные суда».

После ряда серьёзных встреч глава государства пообщался и с участниками «Ледоколов знаний». Талантливые школьники и студенты - часть участников научно-просветительских экспедиций «Росатома» на Северный полюс. Например, Марк Беллер из Железногорска прошлым летом делился впечатлениями с нашей съёмочной группой, а теперь главе государства рассказывает о полученных результатах.

Марк Беллер, участник экспедиции «Ледокол знаний» из Железногорска: «Я с детства знаю очень много о «Росатоме», потому что мои мама и папа работают на горно-химическом комбинате, а дедушка недавно вышел на пенсию с этого производства. Я в будущем тоже хотел бы продолжить свою карьеру на «Росатоме», строить атомные электростанции в России и за рубежом, чтобы распространять «Росатом» по миру. Я тоже побывал на «Ледоколе знаний» и, вернувшись в свой город, хотел открыть ячейку международного движения «Юниоры «Росатома». И мы популяризировали науку среди школьников и молодёжи. Уже есть определенные результаты».

Важной частью визита в Мурманскую область для президента стал запуск первой отгрузки угля в морском порту «Лавна».

В ходе совещания с Президентом страны Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, представил первые результаты программы дистанционного мониторинга здоровья северян. За два месяца к ней подключились более 2,5 тысячи пациентов. Мониторинг проводят врачи поликлиник, которые прошли спецобучение. Губернатор также доложил Владимиру Путину о реализации стратегического плана развития Мурманской области «На Севере – жить!». За пять лет обеспечено участие региона в 13 национальных проектах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Все ключевые показатели выполнены на 100%. Сейчас приступили к работе над новыми национальными проектами. Ещё раз огромное спасибо за те решения, которые связаны с выделением в нацпроектах отдельных разделов по Арктике. Наш стратегический план «На Севере – жить!» – девиз этого форума, синхронизирован с нацпроектами, чёткий, отработанный с людьми, свёрстанный, направлен на обеспечение роста инвестиций и, конечно, на повышение доходов граждан и качества жизни».

Благодаря развитию экономики удалось в нашем регионе увеличить инвестиции в повышение качества жизни северян. Уже построено и капитально отремонтировано более 200 социальных объектов, практически на 100% обновлён общественный транспорт, построено восемь детских садов и три школы.