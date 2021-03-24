Президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин чувствует себя хорошо и уже ведёт полноценный рабочий день.

Вакцинацию российского лидера провели не публично. Так же в Кремле не стали уточнять, на каком из трёх российских препаратов от Covid-19 остановил свой выбор глава государства. Это сделано специально, тем самым отмечая, что все наши прививки абсолютно надёжны и эффективны.

О своём намерении пройти вакцинацию Путин заявил ещё в декабре прошлого года во время большой пресс-конференции. Российский лидер тогда пояснял, что прислушивается к рекомендациям специалистов относительно возрастных ограничений на данном этапе.

Позже пресс-секретарь главы государства отметил, что выбор Путиным времени для вакцинации от ковида обусловлен также другими прививками, которые он своевременно делает, а врачи не рекомендуют применять их одновременно.