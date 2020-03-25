Президент Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны

Глава государства сообщил, что следующая неделя для граждан России станет нерабочей, но зарплата сохранится. Вынужденные выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Президент отметил, что такие «каникулы» помогут снизить распространение коронавируса. Также Владимир Путин призвал граждан оставаться дома, чтобы уберечь себя от заражения опасной инфекцией. Напомним, что по данным на 25 марта, в России зарегистрированы 658 случаев заражения, из них 410 — в Москве. Общее число инфицированных во всем мире уже больше 428 тысяч человек. С начала пандемии погибли почти 19 тысяч человек, а более 109 тысяч - выздоровели.

Отдельно президент остановился на социально-экономической ситуации. Он отметил, что все пособия и льготы в течение ближайших полугода должны продлеваться автоматически, без предоставления дополнительных справок.

Для граждан с потребительскими и ипотечными кредитами предложено предусмотреть каникулы без штрафных санкций. Что же касается голосования по принятию Конституции – оно будет перенесено до более стабильных здоровых времен.

Владимир Путин, Президент РФ: «Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование нужно перенести на более позднюю дату. Оценим, как будет развиваться ситуация в регионах и в целом по стране. И только опираясь на профессиональное мнение, рекомендации врачей, специалистов, примем решение о новом дне голосования».