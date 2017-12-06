Президента будем выбирать открыто, с использованием электронных средств контроля и привычных наблюдателей

Председатель Избирательной комиссии Мурманской области рассказал сегодня журналистам о предстоящих выборах президента. До начала избирательной кампании остаётся чуть больше недели. Совсем скоро начнётся и регистрация потенциальных кандидатов на пост главы государства.

Предстоящие президентские выборы, дату которых ещё не утвердил Совет Федерации, все уже знают. Скорее всего, это будет 18 марта.

Взрыв интереса у россиян вызвали заявления некоторых известных общественных деятелей, решивших в ближайшем будущем выдвинуть свои кандидатуры. И сделать им в этот раз будет легче, так как процедура сбора подписей в поддержку был несколько упрощён. Но вне зависимости от числа портретов в избирательном бюллетене, россиян ещё нужно привлечь на участки, а выполнить это только с помощью запаха пирожков в школьных столовых, точно не получится.

- Как человек, вернувшийся с совещания в Москве, могу вам ответственно сказать, что никто никаких задач перед нами не ставил, - заверил журналистов Антон Богомолов, председатель избирательной комиссии Мурманской области. – В стране есть регионы, где традиционно во время выборов явка выше. Есть, а Мурманская область относится к той части регионов, где явка ниже в связи с погодными условиями, наличием удалённых населённых пунктов.

Гражданам, чтобы проголосовать на другом участке в 2018 году, теперь не нужно открепительное удостоверение, достаточно подать заявление, которое можно будет оформить в ближайшем многофункциональном центре. Что касается прозрачности процедуры голосования, то урнами из стекла уже никого не удивишь, поэтому избирком внедрил цифровую систему подсчёта с использованием QR-кодов. Каждый пункт будет оборудован IP-камерами с интернет-трансляцией, а политические партии смогут привлечь к работе столько наблюдателей, сколько душе угодно.

- Мы должны сделать так, чтобы люди ощущали свою сопричастность с этим общегосударственным делом, поскольку в нашей стране институт президента является определяющим, - говорит Антон Богомолов, председатель избирательной комиссии Мурманской области. - От этих выборов зависит очень многое.

Региональный избирком поставит на участках, как минимум, 40 комплектов для электронного голосования. Но большинство северян, как и прежде, отдадут свой голос с помощью бумажных форм.

Напомним, на прошлые президентские выборы явка в Мурманской области составила 62,8 процента. Остальные жители, видимо, не разделяют мнение избирательных органов о важности этого процесса. Зато после выборов они начинают дискутировать на просторах интернета о безысходности ситуации и ругают действующую власть, в очередной раз получившую поддержку активного большинства.