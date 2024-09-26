Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана провёл с главой региона рабочую встречу

Полпред отметил, что впервые количество людей, которые хотят переехать чтобы жить и работать в Мурманской области, превысило внутренний миграционный отток. Задача - усилить эти результаты.

Напомним, в рамках рабочего визита Александр Гуцан и Андрей Чибис посетили среднюю школу посёлка Молочный, где выполнен капремонт в рамках федеральной президентской программы по модернизации школьных систем образования, а также терминал «Ударник» в посёлке Минькино, который является резидентом преференциального режима ТОР «Столица Арктики», инвестиционный проект которого по созданию холодильного комплекса и судоремонтного предприятия станет драйвером в развитии Северного морского пути.