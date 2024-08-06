Президентские проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда» успешно реализуются в Мурманске

В рамках двух национальных президентских проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жильё и городская среда» реализован ремонт объектов дворовой территории и дорожного участка по улице Гвардейская в Мурманске.

Двор у дома №9а по улице Гвардейской остро нуждался в ремонте. Здесь не было нормального освещения, тротуаров для пешеходов, да и асфальт на проезжей части пришёл в негодность. Обновить территорию удалось благодаря участию жителей в программе «Формирования комфортной городской среды».

Дмитрий Шаповалов, местный житель: «Сделали действительно, на самом деле, очень быстро, хорошо. Весь проект был реализован. И сегодня мы уже с уверенностью понимаем, да, что у нас есть сегодня, есть та дорога, которая действительно безопасная, комфортная, хорошая. Она, плюс, стала более широкая, чем была».

В текущем году удалось синхронизировать многие работы. Например, около Гвардейской улицы в рамках нацпроекта отремонтировали и несколько проездов.

Никита Нерубащенко, заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства: «Удалось устроить полностью входные группы дворовой территории, устроить пять опор наружного освещения, восстановить лестницы, а также покрытие вокруг всего дома. Данная синхронизация работ позволила повысить качество жизни жителей нашего любимого города».

В рамках нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Жильё и городская среда» в этом году обновляют 27 участков дорог областного центра и уже ведутся работы во всех 9 запланированных дворах.