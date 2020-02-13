При чём тут бурятский рэп, Иосиф Кобзон и котлетки, знает «Вечёрка»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Мурманские власти вместе с депутатами горсовета продолжают проверять, как работают управляющие компании. Конечно, недостатков много. Но бывают и дворы, в которых почти не к чему придраться. Об одном из таких дворов читайте в «Вечернем Мурманске».

Академический ансамбль песни и пляски Росгвардии под руководством генерал-майора Виктора Елисеева начал тур по стране, посвященный 75-летию Великой Победы, с Мурманской области. При чём тут бурятский рэп, Иосиф Кобзон и котлетки, выяснили журналисты «Вечернего Мурманска».

В Мурманске на скамью подсудимых отправлены четверо участников организованной преступной группировки, промышлявшие торговлей наркотиками. Свой криминальный бизнес они построили по всем правилам маркетинга. Наркотики продавалось через Интернет-магазин, в котором для удобства покупателей было буквально все. Подробности читайте в свежей «Вечёрке».