При ДТП в районе Лавны пострадали четверо

Не рассчитал дистанцию. На трассе Р-21 «Кола» в районе Лавны столкнулись три автомобиля, среди которых пассажирская «Газель». Четверо пострадавших госпитализированы.

По предварительной информации, водитель легковушки стал перестраиваться для поворота и снизил скорость. Ехавший сзади владелец микроавтобуса «Citroen» не рассчитал дистанцию и допустил столкновение с японской иномаркой. От удара машину отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с пассажирской «Газелью», от чего автомобиль японского производства буквально смяло. Сейчас инспекторы ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Александр Игнатович, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «Госавтоинспекция по Мурманской области напоминает водителям транспортных средств о необходимости соблюдения правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дорогах, а также в связи с наступлением холодов использовать автомобиль, на котором установлена зимняя резина».