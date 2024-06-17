При формировании стратегического плана «На Севере – жить» от жителей Кандалакшского района поступило более 60 тысяч предложений.

Каким видят будущее региона северяне? Жители Кандалакшского района поделились своим видением будущих перспектив на стратегической сессии.

В Кандалакше собрались вместе представители власти, культуры, образования, медицины, бизнеса. Эксперты, которые ежедневно работают на благо Мурманской области, активисты, которые точно знают, что можно улучшить. Цель встречи - разработать новую стратегию развития региона.

Александр Самарин, глава Кандалакшского муниципального района: «Сегодня мы с коллегами работаем над перезагрузкой стратегического плана «На Севере – жить», определяем следующую пятилетку. План «На Севере - жить» - это, по сути, инструмент, который нам указывает, что нам делать дальше, на какие моменты в первую очередь обратить внимание и какие акценты расставить. Сегодня ни должностей, ни чинов нет. Все на равных. Все абсолютно свободно дискуссирует на все темы, вносят свои предложения. Здорово, когда нет барьера, нет грани, что тут начальник сидит, тут подчиненный».

За последние 5 лет стратегический план «На Севере - жить» показал высокую эффективность, отмечает глава Кандалакшского района Александр Самарин. Речь о миграционном приросте, высоком уровне заработной платы, мерах поддержки предпринимательства, помощи участникам спецоперации и их семьям.

Татьяна Завьялова, заведующий отделением Кандалакшского комплексного центра социального обслуживания населения: «За последние пять лет только редкий человек, я бы сказала, совсем странный, не может не замечать такую результативность. Я, как человек, живущий в Кандалакше, я вижу очень много: это набережная, это «СОПКИ» - пространства, это автобусы, которые меня радуют бесконечно. Эта красота на улицах нашего города. Можно перечислять очень много, я уверена, что впереди ещё очень много хорошего, классного для всех нас северян будет».

Достичь такого эффекта помогли и сами северяне. Неравнодушные люди, которые хотят быть услышанными. Они не только критикуют, но и предлагают пути решения тех или иных проблем. Так, при формировании стратегического плана «На Севере – жить» от жителей Кандалакшского района поступило более 60 тысяч предложений.

Ирина Просоленко, депутат Мурманской областной Думы: «Ровно пять лет назад, вот здесь же у нас проходила первая стратегическая сессия. И вот сейчас, уже по результатам пяти лет работы, мы подводим итоги, как реализуются эти проекты, которые были разработаны, те предложения, которые внедрялись уже в жизнь в течение пяти лет. Мы видим, насколько это важно».

В рамках стратегической сессии, участникам было предложено 12 важных для Мурманской области направлений: семья, туризм, образование, медицина и другие. Работая в командах, каждая из групп предлагала идеи по улучшению той или иной отрасли, которые, возможно, совсем скоро реализуют, например, по привлечению в регион большего числа специалистов.

Андрей Терентьев, генеральный директор Кандалакшского алюминиевого завода «Русал Кандалакша»: «На своём опыте и реалиях нашего завода, могу сказать, что сегодня это проблема для всей страны - нехватка персонала. И понятно, что чем больше людей будет оставаться здесь, чем больше людей будет приезжать на север, это нам будет подспорьем, так как мы сможем полностью обеспечить себя рабочими ресурсами».

Во время встречи северяне также отмечали проблемы, которые видят в своём городе. Одна из них - нехватка перинатального центра.

Сергей Михеев, директор молодёжного центра «Гармония»: «Говорили про определённые формы круглосуточной работы или детского сада без выходных. Сегодня есть история работы родителей по графикам, по сменам, когда в стандартные будни с пятидневным рабочим днём некоторые люди не укладываются. Это тоже добавляет определенные проблемы молодым семьям».

Такая комплексная и коллективная работа поможет сформировать новый стратегический план как на уровне региона, так и на уровне муниципального образования.

А северяне в свою очередь могут направить свои предложения по обновлению плана «На Севере - жить» - для этого необходимо заполнить анкету в специальном разделе на портале «Наш Север».