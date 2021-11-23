229 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+114), Кандалакшском районе (+25) и Оленегорске (+18).

При необходимости в России можно быстро наладить производство вакцины «Спутник V», модифицированной под дельта-штамм коронавируса COVID-19. Об этом «Интерфаксу» сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Говоря о сроках внедрения в производство модифицированной вакцины, Гинцбург отметил, что это может произойти «достаточно быстро».