На площади Мурманска стала быстро расти ёлкаВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»30.11.17 19:30

При первом чтении бюджета «всплыл» сломанный мост в Шонгуе

На повестке дня – бюджет-2018. Мурманская областная Дума приняла в первом чтении главный финансовый документ. Парламентарии отмечают, что год будет сложный, экономить придётся, например, на ремонте дорог, но расходы на образование и здравоохранение немного вырастут.

Второй день работы Мурманской областной Думы практически полностью подчинён финансовым вопросам. Народным избранникам предстоит утвердить законопроект об областном бюджете на ближайшие три года. Он уже прошёл обсуждения на профильных комитетах и общественные слушания.

- В повестке заседания около 15 вопросов, но самый главный - это рассмотрение бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. -  Следующий год будет сложным, несмотря на то, что расходы увеличены более чем на 850 млн рублей, доходная часть уменьшится на 260 млн рублей.

Несмотря на уменьшение налоговых и неналаговых доходов, на все заложенные в бюджет социальные обязательства запланировано финансирование. Найдутся деньги на поэтапное выполнение майских указов президента и субсидии муниципалитетам. Отдельной строкой проходит новая госпрограмма «Формирование комфортной городской среды». На неё предусмотрено 270 млн рублей, кроме того, программа предполагает федеральное софинансирование. А вот на ремонте дорог придётся экономить.

- Проблемы мы фиксируем, объём дорожного фонда падает, но это политика федерального центра, который снижает софинансирование программ дорожного строительства и ремонта в регионах, - отмечает Михаил Антропов, председатель комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. -  Это ставит перед нами задачи по поиску источников возмещения выпадающих сумм, более рационального использования имеющихся средств.

Проблем в дорожном строительстве много, поэтому депутаты отдельно подняли вопрос о финансировании строительства нового моста в посёлке Шонгуй. Пока в бюджете не заложены средства на его проектирование, но народные избранники пообещали контролировать ситуацию и не бросать людей наедине с проблемой.

Порядка 70% расходов бюджета-2018 социальной направленности. Так 33,5 млн рублей заложены на финансирование новой ежемесячной выплаты для мам, родивших первенца до 26 лет. Женщины будут получать по 14 тысяч в месяц до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Такая мера должна простимулировать увеличение рождаемости.

- Рождение третьих и последующих детей по-прежнему идёт нарастающим итогом, - говорит Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Могу привести пример: в 2015 году было чуть более 3,5 тысячи  многодетных семей, а по итогам 2016 - уже больше 6200 семей. Рост практически в два раза. Но мы столкнулись с проблемой, что  за это время у нас упало количество первых рождений.

Депутаты утвердили бюджет в первом чтении и отдали его на доработку. Высказанные в процессе обсуждения предложения должны быть оформлены в качестве корректировок ко второму чтению законопроекта. По мнению депутатов, требуют внимания вопросы кредиторской задолженности медицинских учреждений, индексации бесплатного питания школьников и финансирования топливно-энергетического комплекса.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 364 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

МОСКВИЧ
30.11.17 17:39
Корабль - слишком МАЛ и слишком СЛАБ для нашего ВМФ на Севере и выполнять многие необходимые для военных целей операции - просто не сможет физически. Не имея серьезных вооружений - ПВО и РЛС достаточн
Комментарий к новости:30 ноября в Санкт-Петербурге в состав ВМФ войдёт новейший ледокол «Илья Муромец»
Набиулин Ислам Зайнулаевич
30.11.17 13:21
Да, ребята, заработались Вы. Забыли зачем Вы там. При мне бюджет города всегда был профицитным,несмотря на то, что мы от военных принимали жилье, дороги,уличное освещение, благоустройство, создавали н
Комментарий к новости:Совет депутатов ЗАТО г.Заозёрск предложил главе администрации покинуть свой пост, а он решил пойти в суд
Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:55«Море доброты». Социальный проект (12+)23:25«Открытая студия». Тематическая программа (12+)23:55«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс евро вырос на 31 копейку, доллара – на 25 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 декабря-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика