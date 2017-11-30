При первом чтении бюджета «всплыл» сломанный мост в Шонгуе

На повестке дня – бюджет-2018. Мурманская областная Дума приняла в первом чтении главный финансовый документ. Парламентарии отмечают, что год будет сложный, экономить придётся, например, на ремонте дорог, но расходы на образование и здравоохранение немного вырастут.

Второй день работы Мурманской областной Думы практически полностью подчинён финансовым вопросам. Народным избранникам предстоит утвердить законопроект об областном бюджете на ближайшие три года. Он уже прошёл обсуждения на профильных комитетах и общественные слушания.

- В повестке заседания около 15 вопросов, но самый главный - это рассмотрение бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении, - говорит Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Следующий год будет сложным, несмотря на то, что расходы увеличены более чем на 850 млн рублей, доходная часть уменьшится на 260 млн рублей.

Несмотря на уменьшение налоговых и неналаговых доходов, на все заложенные в бюджет социальные обязательства запланировано финансирование. Найдутся деньги на поэтапное выполнение майских указов президента и субсидии муниципалитетам. Отдельной строкой проходит новая госпрограмма «Формирование комфортной городской среды». На неё предусмотрено 270 млн рублей, кроме того, программа предполагает федеральное софинансирование. А вот на ремонте дорог придётся экономить.

- Проблемы мы фиксируем, объём дорожного фонда падает, но это политика федерального центра, который снижает софинансирование программ дорожного строительства и ремонта в регионах, - отмечает Михаил Антропов, председатель комитета областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации. - Это ставит перед нами задачи по поиску источников возмещения выпадающих сумм, более рационального использования имеющихся средств.

Проблем в дорожном строительстве много, поэтому депутаты отдельно подняли вопрос о финансировании строительства нового моста в посёлке Шонгуй. Пока в бюджете не заложены средства на его проектирование, но народные избранники пообещали контролировать ситуацию и не бросать людей наедине с проблемой.

Порядка 70% расходов бюджета-2018 социальной направленности. Так 33,5 млн рублей заложены на финансирование новой ежемесячной выплаты для мам, родивших первенца до 26 лет. Женщины будут получать по 14 тысяч в месяц до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. Такая мера должна простимулировать увеличение рождаемости.

- Рождение третьих и последующих детей по-прежнему идёт нарастающим итогом, - говорит Сергей Мякишев, министр социального развития Мурманской области. - Могу привести пример: в 2015 году было чуть более 3,5 тысячи многодетных семей, а по итогам 2016 - уже больше 6200 семей. Рост практически в два раза. Но мы столкнулись с проблемой, что за это время у нас упало количество первых рождений.

Депутаты утвердили бюджет в первом чтении и отдали его на доработку. Высказанные в процессе обсуждения предложения должны быть оформлены в качестве корректировок ко второму чтению законопроекта. По мнению депутатов, требуют внимания вопросы кредиторской задолженности медицинских учреждений, индексации бесплатного питания школьников и финансирования топливно-энергетического комплекса.