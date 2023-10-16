При поддержке Министерства информационной политики региона для мурманских школьников состоялась акция «Пушистый патруль»

Самым маленьким северянам рассказали о правилах дорожного движения.

Безопасность на дорогах зависит от соблюдения правил, которые нужно знать и соблюдать. Ребят учат им с самого раннего детства. Для такой профилактики и была придумана акция «Пушистый патруль», главные участники которой собаки!

Татьяна Пашкова, член организации МУРО канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»: «Мы приходим с нашими собаками для того, чтобы дети были более раскрепощённые. Во-первых, безопасность. Безопасность на дорогах. Мы сразу начинаем стращать и пугать, а ведь для начала надо сказать, что мир прекрасен и мир безопасен. И когда они начинают раскрываться, только тогда говорить, что здесь есть ограничения, а вот здесь сюда надо смотреть».

В начале занятия дети и правда очень осторожничали с питомцами, боялись их гладить и отдёргивали руки, но буквально за 15-20 минут произошли чудеса.

Например, собака по кличке Муха стала выполнять новые трюки, вызвав тем самым восторг детей.

Татьяна Пашкова, член организации МУРО канистерапевтов «Прикосновение исцеляющей лапы»: «Муха, например, ничего не знает и ничего не умеет. Это легенда для детей. А дети её тренировали, отрабатывали основные навыки. Например, барьер - через ногу прыгать. И у них получается, в момент этой дрессировки происходит взаимодействие: дети радуются, забывают о том, что вообще-то здесь страх».

Помимо кинологов о правилах дорожного движения ребятам напомнила и педагог Центра образования «Лапландия», которая посредством увлекательных игр и занятий рассказала школьникам о том, как безопасно вести себя на дороге.

Анна Бакрадзе, педагог дополнительного образования центра «Лапландия»: «Изучали правила поведения на дороге для пешеходов. На столе, где лежит макет, проходили дорожные ловушки, в которые могут попасть дети. На специальном оборудовании проверяли реакцию человека, проходить проезжую часть. В этом нам помогал дорожный патруль».

В школах такой интерактивности в образовательном процессе чаще всего не бывает, а здесь интересно и весело, утверждают дети.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «У каждого пешехода, в том числе и маленького, есть свои права и обязанности. Права у вас есть – вы можете переходить в разрешенных для этого местах, но обязанности – убедиться ещё раз, спешиться с велосипеда, либо с самоката и перейти проезжую часть только пешком».

На сайте ИА «СеверПост» и в сообществе в соцсети «ВК» телередакции «Арктик-ТВ» можно найти и распечатать картинки с реальным героем - собакой Плюшей, которая рассказывает простые правилах поведения на дороге. Благодаря этим изображениям родители могут провести серьёзные беседы со своими чадами увлекательным способом.