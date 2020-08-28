При ремонте дворовой территории учли предложения северян

Сегодня комиссия отправилась и на проверку ремонта двора по улице Зои Космодемьянской, 7. Здесь обновления проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Ремонтные работы во дворе на улице Зои Космодемьянской начались в начале лета. Тогда, при осмотре территории, некоторые жильцы высказали свои замечания главам города, которые приехали на территорию с проверкой. Теперь же сити-менеджер Евгений Никора увидел финальную стадию работ.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «В целом, мы здесь максимально учли мнение жильцов. Но я не исключаю, что опять появятся недовольные, а мы с людьми должны разговаривать. Поэтому мы договорились с управляющей компанией, чтобы в приёмке двора участвовали жители МКД, которое здесь находится».

Во дворе обновили покрытие проезжей части и тротуаров, сделали площадку для контейнеров, также заменили плиты перекрытия колодцев и канализационные люки, отремонтировали наружное освещение и 2 деревянные лестницы. Сейчас завершается ремонт двух последних объектов во дворе.

Виктор Хабаров, депутат Совета депутатов Мурманска: «Здесь будет и место для парковки отдельное и асфальт уже уложен. Осталось дождаться установки детских площадок. Я думаю, что жителям понравится. Это самое главное, для чего эти ремонты делаются».

Все работы должны завершить к середине сентября. Тогда жильцы смогут в полной мере оценить всю красоту и комфорт обновленного двора.