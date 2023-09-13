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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.23 19:30

При сборе брусники не ищите встреч с хозяином леса!

В Мурманской области приближается сезон сбора брусники, а в интернете всё чаще встречаются видео встреч царя леса с людьми.

Это видео кого-то позабавит, а кого-то напугает и отобьёт всякое желание ходить в лес. Автор ролика точно относится к первой категории. Антон Чайко не боится личной встречи с косолапым и при виде его берётся не за камни, а за камеру.

Антон Чайко, рыбак: «У меня в руках был сигнал охотника, если что, то я был готов его применить, спугнуть медведя, он боится этого. Был фальшфейер. Я видел, что его настрой дружелюбный, он не агрессивный был - сам по себе медведь. Чего его боятся, боятся его не стоит».

Антон увлекается рыбалкой более 12 лет. Особенно любит рыбачить в диких местах, поэтому лесные жители перестали его удивлять, но всё же первую встречу с косолапым он помнит.

Антон Чайко, рыбак: «Это было на побережье. Это был май. Я вышел на берег пошкерить рыбу. Выгрузил рыбу, подготовил всё для шкерки, поднялся по берегу, смотрю, медведь стоит. Благо ветер был от него. Я раньше представлял свою встречу с медведем как что-то страшное: я испугаюсь и убегу. На самом деле никаких эмоций не было. Он стоит как будто собака. Я просто отошел спиной вперед и ушёл оттуда на лодке».

С тех пор его отношение к таким ситуациям не поменялось. Но это не значит, что нужно быть расслабленным и вести себя также. У Антона на такой случай всегда с собой есть «сундучок безопасности».

Данное средство действительно работает оглушающе. Проверено.

Предупреждён, значит вооружён. Но стоит ли бояться ходить в лес на самом деле, какова вероятность встретить медведя, мы решили узнать в Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.

Дмитрий Каск, начальник отдела Государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «По статистике, которую мы имеем, последний случай нападения медведя на человека был в 2009 году. Как нам известно, пострадавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Что касается встречи с медведем, то в большинстве случаев медведи, которые выходят к людям, это небольшие медвежата. Подросшие, которые недавно оторвались от мамы, они исследуют территории. 80 процентов из них абсолютно безопасны. Их как раз можно видеть на всех этих видеороликах».

По словам ведущего специалиста в сфере охотничьего надзора, это не медведи стали чаще выходить к людям, а люди стали чаще забираться в их удалённую среду обитания. При этом важно соблюдать простую технику безопасности. 

Дмитрий Каск, начальник отдела Государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области: «Надо давать понять медведю, что ты находишься в лесу. Собирая грибы, ягоды нужно громко переговариваться, как раньше в старину пели песни. Хотя бы громко говорить. Если он пытается сблизится, хотя это очень редкий случай. Это либо взрослый самец, либо мама с медведями. Не нужно смотреть медведю в глаза, нужно уходить медленно спиной, при этом громко кричать, издавать подручными средствами шумовые эффекты».

Лес - это место повышенной опасности, поэтому будьте бдительны, не забывайте средства индивидуальной защиты.

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