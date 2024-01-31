При выборе материалов для строительства своего дома северяне традиционно отдают предпочтение дереву

Управление Росреестра по Мурманской области посчитало сколько индивидуальных жилых домов было построено и официально оформлено в нашем регионе.

В течение прошлого года на государственный кадастровый учёт было поставлено 537 индивидуальных жилых домов. При выборе материалов для строительства жители региона традиционно отдают предпочтение дереву – таких зданий почти 60%. Около 32% построено с использованием различных технологий и материалов, например, дерево и кирпич, или блоки и бетон.

«2023 год был достаточно удачным для жилищного строительства региона. Люди всё больше хотят жить в своём доме, на природе. В новом году региональным правительством уже дан старт программе «Свой дом в Арктике» и надеемся, что объём индивидуального жилищного строительства в Мурманской области будет расти», - отмечает руководитель Управления Росреестра по Мурманской области Анна Бойко.