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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.06.20 19:30

Приближается День медицинского работника

В третье воскресенье июня, а в этом году это будет 21-го числа, в России празднуют День медицинского работника. Это один из главных профессиональных праздников, ведь именно медики спасают нас от опасных болезней. Несмотря на то, что в период пандемии приём плановых пациентов в областной больнице снизился, нагрузки у врачей меньше не стало. В учреждении открыт госпиталь для больных ковид-19.

Все плановые пациенты областной больницы обязательно проходят термометрию и сдают анализы на ковид-19. Только после получения отрицательного ответа, они поступают к врачам на лечение. Однако в учреждении есть отделения, режим работы которых не изменился. Например, неврология. Сюда экстренно попадают северяне после инсультов.

Александра Носова, врач-невролог отделения неврологии ОНМК:  «Золотое время наше - это 4,5 часа, если это ишемический инсульт. За это время мы сможем провести тромболизис, ввести препарат, который растворит тромб, если это ишемический инсульт. Геморрагический инсульт, это когда лопнул сосуд в голове, кровь в голове. А ишемический, когда закрывается сосуд тромбом и участок мозга погибает. И если мы успеваем уложиться в 4,5 часа, мозг либо не погибает вообще, либо страдает меньшее количество ткани».

В основном, пациенты с таким диагнозом – это люди старше 50 лет. В больнице они проходят лечение и реабилитацию. Как отмечают западные специалисты, при коронавирусе увеличивается вязкость крови и это может стать дополнительной проблемой при инсульте. Но наши врачи такой закономерности не выявили. Однако они напоминают об основных признаках инсульта, игнорировать которые нельзя.

Александра Носова, врач-невролог Мурманской областной больницы имени Баяндина: «Слабость, онемение в руке или ноге, любое нарушение речи. Это могут быть  нарушения и по типу речи «каша во рту» или человек не может подобрать слово. И очень часто, на что не обращают внимания люди,  нарушение зрения. Если человек понимает, что не видит, допустим, справа. Он стоит не видит человека, который подходит справа. Многие обращаются с этими симптомами к офтальмологу и упускают золотое время лечения инсульта».

Также продолжает работу отделение рентген-хирургии. Здесь лежат северяне с атеросклерозом, инфарктом и инсультом. Откладывать лечение этих болезней нельзя, а некоторым пациентам требуется срочное оперативное вмешательство.

Альберт Туйгильдин, рентген-хирург Мурманской областной больницы имени Баяндина: «В этом году мы активно начали развивать лечение инсультов методом тробокстракции. Это относительно новый метод. Механическое извлечение тромба из сосудов головного мозга. В России объёмы очень маленькие, это направление только развивается. Если мы возьмем мировой опыт, то там это уже стоит, оно уже заняло свою нишу и без этого уже никуда».

Несмотря на пандемию covid-19, остальные болезни никуда не исчезли. Нужно всегда следить за своим здоровьем и помнить, что только врачи могут помочь в их лечении.

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