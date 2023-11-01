Приближается День народного единства: в Мурманской области единое сплочение всех людей, всех национальностей – Андрей Чибис

Представители саамов, татарской, дагестанской, японской, еврейской, немецкой и многих других национальных культур сегодня встретились с губернатором Мурманской области.

Андрей Чибис встретился с представителями национально-культурных общественных объединений области. Площадкой для диалога стал Центр управления регионом в Мурманске.

- Я, во-первых, рад всех видеть. У нас с вами на пороге очень важный государственный праздник. Общенациональный - День народного единства, - напомнил глава региона.

Руководители общин, организаций, объединений и национально-культурных автономий рассказали о своей деятельности, а также представили свои идеи по развитию. Например, Раил Биккиняев рассказал о деятельности и проектах татарского культурного общества «Якташ». К слову, название переводится, как «Земляк».

Раил Биккиняев, председатель Мурманской региональной общественной организации содействия развитию татарской культуры «Татарское культурное общество» «Якташ» («Земляк»): «Мы занимаемся популяризацией татарского языка, татарской культуры в Мурманской области. Мы ежегодно празднуем самый северный Сабантуй».

На Кольской земле живут представители порядка 120 национальностей, в том числе коренные жители Севера.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодняшний разговор, детали которые мы обсуждали, ещё раз показал, что у нас в Мурманской области действительно единое сплочение всех людей, всех национальностей».

Так губернатор подытожил результаты сегодняшней встречи, а также отметил, что представители национальных сообществ, диаспор и организаций региона обмениваются идеями, взаимодействуют и совместно решают вопросы.