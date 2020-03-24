Приближается День Победы

Памятные мероприятия в Заполярье, посвященные 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, состоятся без изменений. Об этом сообщил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Михаил Белошеев.

Михаил Белошеев, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Мы будем участниками традиционного выезда в Долину Славы. Для нас, мурманчан, этот выезд будет ознаменован митингом около памятника воинам Полярной дивизии. Это очень хорошая традиция, которая давно существует и мы продолжаем эту традицию. Затем у всех мемориальных мест состоятся вахты памяти. Обязательно в День Победы состоится шествие мурманчан к мемориалу Защитникам советского Заполярья».

26 марта в Московском военно-патриотическом парке «Патриот», в котором находится мемориальный комплекс «Дорога памяти», состоится закладка кисетов земли, собранной в местах боев рядом с городами-героями и городами воинской славы. Михаил Белошеев на этом памятном мероприятии представит Мурманскую область.

Подробнее об этом и других событиях можно узнать из программы «Открытая студия» на сайте телеканала «Артик-ТВ».