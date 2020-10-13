Приближается день жестянщика

Затяжная и тёплая по меркам Мурманска осень в нашем регионе закончилась. Снег выпал на Титовском перевале. Подступает белый покров и к Мурманску, правда, пока в городе-герое всё ещё идёт дождь.

Видео о первом снегопаде в Печенгском районе опубликовал один из пользователей социальной. Ррастает этот покров или нет, сказать сложно, но то, что вести автомобиль в таких условиях, не переобувшись на зимнюю резину, опасно – факт. Не за горами день жестянщика.