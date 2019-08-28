Приближается фестиваль «Гольфстрим»

В Мурманске идёт подготовка не только к единому дню голосования, но и к традиционному осеннему спортивному фестивалю «Гольфстрим». Сегодня глава города и главные судьи соревнований презентовали программу мероприятия и конечно награды для его участников.

В этом году «Гольфстрим» состояться уже в 13-й раз. Зарождался фестиваль как массовый забег через Кольский мост под названием «Мурманская миля», но со временем стал площадкой для проведения соревнований и турниров по многим другим видам спорта. А в этом году он переходит на новый уровень: география фестиваля расширилась и теперь он охватывает всю столицу Заполярья.

«В его программе не только бег, а почти 20 видов спортивных соревнований,- говорит Тамара Прямикова, глава Муниципального образования город Мурманск. - В этом году они будут проходить и стадионе «Строитель» -соревнования по гольфу, и на Центральном стадионе профсоюзов - выставка собак, и на Ленинградской улице, где состоится выставка МЧС».

В этом году каждый участник забега по Кольскому мосту получит футболку с логотипом фестиваля одного из трёх цветов: белого, синего или красного. Судьи планируют, что таким образом колона спортсменов станет символом нашей страны - триколором.

«Гольфстрим» - радость и праздник для мурманчан, но только в том случае, если все его механизмы слажено работают, как единых механизм, - справедливо заметила Ирина Андреева, главный судья международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим», - потому что одна часть программы сменяется непрерывно другой. Огромное значение имеет локация, как заканчивается одно соревнование и начинается другое, к логистике очень большие требования. Мы сейчас находимся на финишной прямой. Мы в большом напряжении находимся, готовя этот фестиваль».

Так же в этом году не обойдётся и без традиционного и самого зрелищного соревнования - заплыва через Кольский залив. В этом году в нём примут участие порядка 40 участников из 4-х стран.