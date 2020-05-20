Приближается лето – пора больших ремонтов

Большое внимание в Мурманске уделяется ремонтам в детских дошкольных учреждениях. Глава Андрей Сысоев приехал в один из детских садов и лично проверил ход работ.

Детскому саду №18 в Мурманске уже более 40 лет. Учреждение состоит из двух зданий. Сейчас один из корпусов работает как дежурный сад, а второй находится на ремонте.

Наталья Мордасова, заместитель руководителя мурманского детского сада №18 г.Мурманск: «Сейчас посещают учреждение 90 деток. У нас есть ещё возможность, чтобы пришли ещё дети по желанию. У нас, как правило, каждое лето такая работа проводится. Косметика в одном корпусе, а детки находятся в другом. Никто никому не мешает, спокойно всё ремонтируем».

Сейчас здесь меняют окна, проводится косметический ремонт помещений и кровли. Летом эти работы также начнутся и во втором здании.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Задачи очень серьёзные, но коллектив справляется. Работы – замена окон, ремонт кровли выполняют подрядные организации. А косметику выполняет коллектив своими силами, это тоже очень хорошо. Город обеспечивает детский сад необходимыми стройматериалами, а коллектив выполняет простые работы, которые может сделать обычный человек».

Всего в 18-ом детском саду 425 воспитанников. Также есть возможность для занятий с малышами, имеющими задержку развития.