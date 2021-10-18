Приближается полярная ночь – пора светиться

С начала года в Мурманске произошли 64 наезда на пешеходов: 3 человека погибли и 63 получили травмы.

Такой печальной статистикой поделились с журналистами в региональном ГИБДД и рекомендуют с приближением полярной ночи активно использовать светоотражающие элементы. С ними пешеходы становятся заметнее на тёмных дорогах.

Ирина Петровская, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Мурманской области: «На территории Мурманской области стартовала акция «Будь заметнее».